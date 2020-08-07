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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 01:56
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin karısıymış

İntizar - Yıldız Tilbe