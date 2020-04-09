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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:53
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Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu.

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Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisindem biri olarak da tanıdığımız Sevda Aktolga, bu filmlerin çekildiği zamanlardan yıllar geçmesinin ardından yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

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Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Oya Aydoğan

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Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Avni Yalçın

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Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Adile Naşit