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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın oynadığı Katma Değer Şaban filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın oynadığı Katma Değer Şaban filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Katma Değer Şaban filmindeki bir hata yıllar sonra izleyici tarafından fark edildi. Kemal Sunal'ın sahnesindeki hata sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte onlarca yılın ardından ortaya çıkan Yeşilçam hataları.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 15:47
Kemal Sunal'ın oynadığı Katma Değer Şaban filmindeki boya hatası yıllar sonra fark edildi. Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın olduğu sahne ve daha niceleri onlarca yılın ardından izleyiciler tarafından fark edildi. İşte Yeşilçam'daki hatalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.
Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.
Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.
Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.