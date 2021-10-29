Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi Balıkesir’de gerçek oldu!

Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu.