Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi Balıkesir'de gerçek oldu!
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Korkusuz Korkak filmi Balıkesir'de gerçek oldu. 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR görüntüleri, 80 yaşlarındaki başka bir hastanın MR görüntüleri ile karıştı.
Giriş Tarihi: 29.10.2021
12:08
KORKUSUZ KORKAK GERÇEK OLDU!
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmi, Balıkesir'de gerçek oldu… Yeni Asır'ın haberine göre; Eylül ayında el titremesi şikayetiyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR filmleri, başka bir hastanın görüntüleri ile karıştı.
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80 yaşlarındaki bir başka hastaya ait olduğu belirlenen görüntülerde ciddi hastalıklar tespit edilmesi sebebiyle Balıkesir Çocuk Nöroloji Doktoru İ.D.Ç'nin isteği üzerine Bektaş Bozbey, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
Karışan MR görüntülerinde çocuklarında oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu tespit edilmesine rağmen Bektaş Bozbey'in Bursa'ya sevkinin ambulansla yapılmaması, Bozbey ailesi tarafından tepkilere sebep oldu.
Kendi imkanları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı.
Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu.