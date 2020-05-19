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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş rolüyle dikkat çekmişti. Çocuk oyuncular arasından sivrilen Ece Alton, Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin beğenisini kazanmıştı. Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'te rol alan Ece Alton'un yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. 1986 yapımı Garip filminde oynadığı sırada henüz okula bile başlamamış olan Ece Alton bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 19.05.2020 06:43
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti. 1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri..

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş son haliyle sosyal medyayı salladı

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.