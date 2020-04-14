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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu 'İbraam'ın son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraam karakterine hayat vermişti. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:31
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