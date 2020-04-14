Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı.