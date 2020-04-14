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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu 'İbraam'ın son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraam karakterine hayat vermişti. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:31
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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı
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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.