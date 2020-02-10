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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında gösterilen ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 15:01
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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Kenan İmirzalıoğlu

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Barış Arduç

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Savaş Dinçel