Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında gösterilen ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 15:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





