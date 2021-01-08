Yer altı dünyasının kralları akrep ve dev çıyan karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

Yer altı dünyası birçoğumuz için korku verici. Akrepler,yılanlar, çıyanlar gibi avcı hayvanlardan hemen hemen bütün insanların korktuğu su götürmez bir gerçek. Bu hayvanların gizemiyse belki nadir görülmesinden dolayı toplum nazarında çok fazla. Yer altı dünyasının iki kralı akrep ve çıyanın karşı karşıya geldiği anlar da içler ürpertici cinsten. İşte o savaşın kazananı ve tüyler ürperten görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 05:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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