Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar şoke etti

Huzur için evini değiştiren aile gördükleriyle şaşkına döndü. Dünya basınının gündemine oturan olay, sosyal medyayı da salladı. İngiltere'de yaşanan olay görenleri şok etti. Evini değiştirmeye karar veren genç adamın yeni evinde keşfettiği kapının ardından öyle şeyler çıktı ki... Hayatının sürprizi ile karşılaşan genç adamın o anları görenleri de şaşkına çevirdi.