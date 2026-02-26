Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasının toplumsal barış için önemi üzerinde duruluyor. Laikliğin dinin dışlanması anlamına gelmediği, aksine her ferdin inancını özgürce yaşayabilmesini sağlayan yasal bir zemin olduğu özellikle belirtiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Yeni müfredatta laiklik kavramı kaldırıldı mı? Hayır. Yeni Maarif Modeli'nde laiklik Sosyal Bilgiler, Tarih, Felsefe ve Din Kültürü derslerinde anayasal bir ilke olarak yer almaya devam ediyor.

2. Müfredat laikliği nasıl tanımlıyor? Devletin inançlar karşısında tarafsız kalması ve her bireyin din/vicdan hürriyetinin anayasal güvence altına alınması olarak tanımlıyor.

3. İlkokul çocuklarına laiklik nasıl anlatılıyor? İlkokulda soyut terimler yerine "herkes için eşitlik", "farklılıklara saygı" ve "ortak kurallar" gibi somut kavramlar üzerinden eğitim veriliyor.

4. Din derslerinde laiklik anlatılıyor mu? Evet. Din Kültürü derslerinde laikliğin inanç özgürlüğünü koruyan bir yapı olduğu ve din karşıtlığı taşımadığı vurgulanıyor.

5. Lise düzeyinde konu nasıl işleniyor? Liselerde laiklik sadece bir kavram olarak değil, hukuk devleti, demokrasi ve Cumhuriyet'in modernleşme süreciyle ilişkilendirilerek anlatılıyor.