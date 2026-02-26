Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor?
Okullarda laiklik tartışması devam ederken, ders kitaplarındaki gerçek ise bambaşka. İlkokulla birlikte yaşam, ortaokulda anayasal güvence, lisede ise hukuk ve demokrasi işleniyor. İşte iddiaların aksine yeni müfredatın ders rotası...
Son dönemde eğitim sisteminde laiklik kavramının geri plana itildiği, hatta müfredattan çıkarıldığına dair tartışmalar kamuoyunun gündeminde. Özellikle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) sonrası yoğunlaşan bu iddialar mercek altına alındı. Yeni müfredat içerikleri incelendiğinde laikliğin sadece bir "tanım" olmanın ötesinde, anayasal bir güvence ve toplumsal barışın temeli olarak işlendiği görülüyor. Yeni sistemde laiklik tek başına bir başlık olarak değil, hukuk devleti, eşitlik ve vicdan özgürlüğü ile bütünleşik bir çerçevede sunuluyor. İşte kademelere göre ders içerikleri:
KADEMELERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ
|EĞİTİM DÜZEYİ
|ODAK NOKTASI
|ÖNE ÇIKAN DERSLER
|İlkokul
|Saygı ve Birlikte Yaşam
|Hayat Bilgisi
|Ortaokul
|Anayasal Düzen ve Tarafsızlık
|Sosyal Bilgiler, Din Kültürü
|Lise
|Demokrasi, Hukuk ve Tarih
|Tarih, İnkılap Tarihi, Felsefe
İLKOKUL: SAYGI VE EŞİTLİK TEMELİ
Sabah'ta yer alan habere göre, ilkokul seviyesinde kavramlar üzerinden gitmek yerine pratik değerler öne çıkıyor. Hayat Bilgisi dersinde öğrenciler farklılıklara saygı duymayı, ortak kuralların önemini ve devletin her vatandaşına aynı mesafede durduğunu öğrenerek laikliğin toplumsal temelini kavrıyor.
ORTAOKUL: DEVLETİN TARAFSIZLIĞI
Bu kademede laiklik artık ismiyle müfredatta. Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri anlatılırken, laiklik, devletin inançlar karşısındaki tarafsızlığı ve inanç özgürlüğünün kalkanı olarak tanımlanıyor. Din Kültürü derslerinde ise bu ilkenin bir "din karşıtlığı" değil, özgürce inanabilmenin güvencesi olduğu vurgulanıyor.
LİSE: TARİH VE FELSEFE BOYUTU
Liselerde konu çok daha derinlemesine analiz ediliyor:
- Tarih ve İnkılap Tarihi: Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve çağdaşlaşma adımları içinde laikliğin neden vazgeçilmez olduğu örneklerle aktarılıyor.
- Felsefe ve Sosyoloji: Düşünce özgürlüğü, toplumsal çoğulculuk ve modern devlet modelleri kapsamında laiklik kavramı tartışmaya açılıyor.