CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okullarda laiklik tartışması devam ederken, ders kitaplarındaki gerçek ise bambaşka. İlkokulla birlikte yaşam, ortaokulda anayasal güvence, lisede ise hukuk ve demokrasi işleniyor. İşte iddiaların aksine yeni müfredatın ders rotası...

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 1

Son dönemde eğitim sisteminde laiklik kavramının geri plana itildiği, hatta müfredattan çıkarıldığına dair tartışmalar kamuoyunun gündeminde. Özellikle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) sonrası yoğunlaşan bu iddialar mercek altına alındı. Yeni müfredat içerikleri incelendiğinde laikliğin sadece bir "tanım" olmanın ötesinde, anayasal bir güvence ve toplumsal barışın temeli olarak işlendiği görülüyor. Yeni sistemde laiklik tek başına bir başlık olarak değil, hukuk devleti, eşitlik ve vicdan özgürlüğü ile bütünleşik bir çerçevede sunuluyor. İşte kademelere göre ders içerikleri:

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 2

KADEMELERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM DÜZEYİ ODAK NOKTASI ÖNE ÇIKAN DERSLER
İlkokul Saygı ve Birlikte Yaşam Hayat Bilgisi
Ortaokul Anayasal Düzen ve Tarafsızlık Sosyal Bilgiler, Din Kültürü
Lise Demokrasi, Hukuk ve Tarih Tarih, İnkılap Tarihi, Felsefe
Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 3

İLKOKUL: SAYGI VE EŞİTLİK TEMELİ

Sabah'ta yer alan habere göre, ilkokul seviyesinde kavramlar üzerinden gitmek yerine pratik değerler öne çıkıyor. Hayat Bilgisi dersinde öğrenciler farklılıklara saygı duymayı, ortak kuralların önemini ve devletin her vatandaşına aynı mesafede durduğunu öğrenerek laikliğin toplumsal temelini kavrıyor.

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 4

ORTAOKUL: DEVLETİN TARAFSIZLIĞI

Bu kademede laiklik artık ismiyle müfredatta. Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri anlatılırken, laiklik, devletin inançlar karşısındaki tarafsızlığı ve inanç özgürlüğünün kalkanı olarak tanımlanıyor. Din Kültürü derslerinde ise bu ilkenin bir "din karşıtlığı" değil, özgürce inanabilmenin güvencesi olduğu vurgulanıyor.

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 5

LİSE: TARİH VE FELSEFE BOYUTU

Liselerde konu çok daha derinlemesine analiz ediliyor:

  • Tarih ve İnkılap Tarihi: Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve çağdaşlaşma adımları içinde laikliğin neden vazgeçilmez olduğu örneklerle aktarılıyor.
  • Felsefe ve Sosyoloji: Düşünce özgürlüğü, toplumsal çoğulculuk ve modern devlet modelleri kapsamında laiklik kavramı tartışmaya açılıyor.
Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 6

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasının toplumsal barış için önemi üzerinde duruluyor. Laikliğin dinin dışlanması anlamına gelmediği, aksine her ferdin inancını özgürce yaşayabilmesini sağlayan yasal bir zemin olduğu özellikle belirtiliyor.

Yeni müfredatta laiklik gerçeği: İlkokuldan liseye hangi derste ne öğretiliyor? 7

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Yeni müfredatta laiklik kavramı kaldırıldı mı? Hayır. Yeni Maarif Modeli'nde laiklik Sosyal Bilgiler, Tarih, Felsefe ve Din Kültürü derslerinde anayasal bir ilke olarak yer almaya devam ediyor.

2. Müfredat laikliği nasıl tanımlıyor? Devletin inançlar karşısında tarafsız kalması ve her bireyin din/vicdan hürriyetinin anayasal güvence altına alınması olarak tanımlıyor.

3. İlkokul çocuklarına laiklik nasıl anlatılıyor? İlkokulda soyut terimler yerine "herkes için eşitlik", "farklılıklara saygı" ve "ortak kurallar" gibi somut kavramlar üzerinden eğitim veriliyor.

4. Din derslerinde laiklik anlatılıyor mu? Evet. Din Kültürü derslerinde laikliğin inanç özgürlüğünü koruyan bir yapı olduğu ve din karşıtlığı taşımadığı vurgulanıyor.

5. Lise düzeyinde konu nasıl işleniyor? Liselerde laiklik sadece bir kavram olarak değil, hukuk devleti, demokrasi ve Cumhuriyet'in modernleşme süreciyle ilişkilendirilerek anlatılıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin