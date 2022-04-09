10 Nisan 2022, Pazar
Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı 'Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?'
Elazığ'da hayvancılık yapan Sadi Ateş'in beslediği keçinin yavrusunu görenler hayrete düştü. Ateş, yavruyu görünce yaşadığı şoku, "İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık." sözleriyle anlattı. O keçi doğduktan 3 saat sonra öldü... İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 23:22
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