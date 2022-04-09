Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

''İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM''

İlk defa bu tarz bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Ateş, "Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çevremizdeki Şavak ve Beritan aşiretleriyle birlikte hayvancılıkta şahit olduğumuz bazı şeyler vardı ama böylesi ilk defa karşımıza çıktı. Araştırma yaptık bazı dış ülkelerde böyle bir hastalık türü var ama o hastalıkta sadece tek göz olma özelliği vardı. Bizim hayvan ise çıplak olması, vücudunun değişik olması ve normal keçiden yani kardeşinden iki kat daha büyüktü bizde çok şaşırdık. Allah'ın takdiri" dedi.