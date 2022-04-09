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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı 'Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?'

Elazığ'da hayvancılık yapan Sadi Ateş'in beslediği keçinin yavrusunu görenler hayrete düştü. Ateş, yavruyu görünce yaşadığı şoku, "İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık." sözleriyle anlattı. O keçi doğduktan 3 saat sonra öldü... İşte ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 23:22
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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde uzun senelerdir hayvancılık yapan Sadi Ateş'in gebe keçisi dün doğum yaptı. İkiz doğum yapan keçinin yavrularından biri hem keçi sahibini hem de ailesini hayrete düşürdü. Hem tüysüz hem de tek gözlü doğan yavru keçi 3 saat yaşadıktan sonra öldü. Uzun senelerdir hayvancılık yapan Ateş, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını dile getirdi.

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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

"ALNININ ORTASINDA BİR GÖZÜ VARDI"
Yavruyu gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Sadi Ateş, "Akçakiraz beldesinde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz dün başımıza bir olay geldi 'Kara Kız' adını verdiğimiz keçinin doğumuna şahit olduk. Keçiyi Diyarbakır'dan getirdim Halep cinsi keçimizdir. Doğumunda enteresan bir şey gördük. Hayvan ikiz doğurdu bir tane yavrusu da gördüğünüz gibi domuza benzeyen bir şekle sahipti, alnının ortasında bir gözü vardı burnu hep yukarı bakıyordu tüysüzdü."

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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

"ÇOK KORKTUK ACABA DOMUZ YAVRUSU MUDUR"

"Normal doğum gününde doğmuştu. Herhangi, bir erken doğum veya özürlülük durumu yoktu çünkü kardeşi de şuanda elimde oda düzgün bir şekilde doğdu. İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık. Yaklaşık 2 veya 3 saat yaşadı. Sonra ağır ağır nefes alıp veriyordu öldü zaten sonra hayvanımız" diye konuştu.

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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

''İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM''
İlk defa bu tarz bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Ateş, "Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çevremizdeki Şavak ve Beritan aşiretleriyle birlikte hayvancılıkta şahit olduğumuz bazı şeyler vardı ama böylesi ilk defa karşımıza çıktı. Araştırma yaptık bazı dış ülkelerde böyle bir hastalık türü var ama o hastalıkta sadece tek göz olma özelliği vardı. Bizim hayvan ise çıplak olması, vücudunun değişik olması ve normal keçiden yani kardeşinden iki kat daha büyüktü bizde çok şaşırdık. Allah'ın takdiri" dedi.

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Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı ’Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?’

Kastamonu Seydiler'de Halkacılar köyünde besicilikle uğraşan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının boğazında bir kitle olduğunu fark edince durumu veteriner hekime bildirdi.