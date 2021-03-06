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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni değişiklik! Bugün marketler kaçta kapanıyor? 6 Mart Cumartesi A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri nasıl? Yeni değişiklik! Bugün marketler kaçta kapanıyor? 6 Mart Cumartesi A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri nasıl? Bugün marketler kaçta kapanacak? İkinci normalleşme süreci ile birlikte marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Yeni normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. İlk kısıtlamasız cumartesi gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar, marketlerin kaça kadar çalıştığını merak ediyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? 6 Mart Cumartesi A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:42
Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci normalleşme süreci başladı. Daha önce kesintisiz olarak uygulanan hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Bazı illerde kısıtlama kaldırılırken, bazı illerde ise pazar günü devam edecek. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? 6 Mart Cumartesi A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Buna göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.
Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.
Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirterek,
"Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.