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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Bebekken evlerinde çıkan yangının tam ortasında kalan Buse Kamalı, ailesi ve itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Eli, yüzü ve vücudu yanan Buse'nin henüz 2 yaşında başlayan yaşam mücadelesi, 47 ameliyatın ardından mutlu sonla noktalandı. Yeni bir yüzle yeni bir hayata başlayan Buse, İzmir'de üniversite okuyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:34
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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2002 yılında dünyaya gelen Akile ve İlhan Kamalı çiftinin ikinci çocukları Buse Kamalı, 2004 yılında evlerinde elektrik kontağından çıkan bir yangının tam ortasında kaldı. Talihsiz yangında alevlerin içinde kalan Buse Kamalı, ailesi ve itfaiye erlerinin çabalarıyla son anda kurtarıldı.

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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Tamamen küle dönen evden çıkarılan Buse'nin elleri, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte zorlu bir mücadeleye başlayan Buse, aradan geçen 19 yılda tam 47 kez ameliyat oldu. Azmin zaferi dedirten mücadelesiyle herkese örnek olan Buse, okuduğu üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor.

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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

ZORLU MÜCADELE BURSA'DA BAŞLADI
Susurluk'ta yaşadığı evleri yanarak küle dönen Kamalı çifti, yangının ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşındı. Buse'nin ve ailesinin tam 19 yıl sürecek olan mücadelesi de burada başladı.

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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Akile ve İlhan Kamalı çifti, minik Buse'nin ameliyatları için çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. SABAH'ın da haberleriyle destek verdiği aileye, Kaymakamlık izniyle başlatılan bağış kampanyası sayesinde Türkiye'nin birçok yerinden yardım yağdı.

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Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

İstanbul, Ankara, ve Antalya'da doku nakli ve bir dizi ameliyat olan Buse, 2 yaşından bu yana tam 47 kez ameliyat masasına yattı.