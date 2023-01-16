17 Ocak 2023, Salı
Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...
"Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle belirli burçları etkisi altına alan bu doğa olayında günlük hayatta nelerin bizleri beklediği merak ediliyor. Peki Merkür ve Mars gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:27
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