CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Balık burcunda Yeni Ay: 4 burç için şans ve dönüşüm başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

19 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, duygusal dönüşüm ve yeni başlangıçları öne çıkarıyor. Özellikle Koç, Balık, Başak ve Yay burçları bu süreçte dikkat çekici değişim ve fırsatlarla karşılaşacak.

Balık burcunun 28 derecesinde meydana gelen 19 Mart Yeni Ay, yaklaşık 29,5 günlük yeni bir döngüyü başlatıyor. Bu süreçte duygular, geçmiş deneyimler ve hayat yönü yeniden şekilleniyor. Ancak Merkür retrosunun etkisi nedeniyle alınacak kararlarda temkinli olunması gerekiyor.

YENİ AY BALIK BURCUNDA NE ANLAMA GELİYOR?

19 Mart'ta gerçekleşen Yeni Ay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek karanlık yüzünün Dünya'ya dönük olduğu evreyi ifade eder. Bu dönem, yeni başlangıçların simgesi olarak kabul edilir. Yout Tango tarafından yapılan astrolojik yorumlara göre bu dönem, özellikle geçmişten taşınan yüklerin fark edilmesi, iç dünyada temizlik yapılması ve yeni bir yol haritası oluşturulması bakımından belirleyici olacak.

Yeni Ay etkisiyle birlikte birçok kişi hayatında neyi sürdürmek, neyi geride bırakmak ve hangi alanda yeni bir sayfa açmak istediğini daha net görebilir. Ancak bu farkındalığın hemen hızlı kararlara dönüşmesi beklenmemeli. Çünkü aynı dönemde devam eden Merkür retrosu, acele atılan adımlarda karışıklık ve yanlış değerlendirme riskini artırabiliyor.

YENİ AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?

NASA Science makalesine göre; Yeni Ay, Ay'ın gökyüzünde görünmediği evredir. Bu aşamada Ay'ın aydınlık yüzü Güneş'e, karanlık yüzü ise Dünya'ya dönüktür. Ay, Güneş ile aynı doğrultuda yer aldığı için onunla birlikte doğar ve batar. Aydınlık kısmı Dünya'dan uzak olduğu gibi gündüz saatlerinde gökyüzünde bulunur. Ancak Ay'ın yörüngesi eğimli olduğundan çoğu zaman Dünya ile Güneş'in tam ortasından geçmez; yalnızca Dünya'dan bakıldığında Güneş'e çok yakın bir konumda hareket eder.

AY'IN EVRELERİ NASIL İLERLİYOR?

Ay'ın evrelerinde süreç Yeni Ay ile başlar. Bu aşamada Ay'ın karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür. Ardından ince bir hilal görünmeye başlar ve Ay'ın aydınlık kısmı her gün biraz daha artar.

İlk dört evresinde Ay'ın yarısı aydınlık görünür. Sonraki günlerde bu parlaklık artmaya devam eder ve dolunay evresinde Ay, Dünya'dan bakıldığında en parlak ve en dolu haliyle görülür.

Dolunaydan sonra ise bu kez küçülme süreci başlar. Aydınlık alan giderek azalır, son dördün evresinde Ay tekrar yarım görünür ve ardından incelen hilal ile döngü tamamlanır.

YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Bu Yeni Ay'ın etkisinin tüm burçlar üzerinde hissedilmesi bekleniyor. Astroloji yazarı Aria Gmitter'e göre özellikle Koç, Balık, Başak ve Yay burçlarının bu süreçten daha güçlü biçimde etkileneceği ifade ediliyor.

KOÇ

Yeni Ay'ın etkisiyle birlikte Koç burçları için adeta temiz bir sayfa açılırken, geçmişe bağlı kalmak yerine geleceğe odaklanma ve hayatın yönünü yeniden belirleme fırsatı öne çıkar. Bu süreçte ilerlemenizi engelleyen durumları fark ederek, bugüne kadar göz ardı ettiğiniz gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Kendinize karşı daha dürüst davrandıkça hangi adımı ne zaman atmanız gerektiği belirginleşir.

BALIK

19 Mart 2026'da Balık burcunda gerçekleşen Yeni Ay, Balıklar için yeni bir başlangıç ve güçlü bir dönüşüm sürecini işaret ediyor. Doğum günü döneminin tamamlanmasıyla birlikte bu evre, geçmiş deneyimlerin değerlendirilip daha bilinçli bir yol çizme fırsatı sunuyor.

Merkür retrosunun etkisiyle hatırlanan eski anılar ve çıkarılan dersler, Balık burcunun daha olgun ve kararlı adımlar atmasını sağlıyor. Bu süreçte alınan doğru kararlar, hem şansın artmasına hem de hayatın farklı alanlarında bolluk ve kazanç kapılarının açılmasına zemin hazırlıyor.

BAŞAK

Bu dönemde hayatınıza kimi dahil edeceğiniz konusunda daha seçici davranarak, duygusal ve maddi anlamda daha sağlam bir denge kurabilirsiniz. Başak burçları, kalp ile akıl arasında denge kurarak hangi bağların sürdürüleceğine daha net karar verebilir. Artık huzur sağlamayan ilişkilerden uzaklaşma ve kendini gereğinden fazla yıpratan fedakarlıkları azaltma eğilimi öne çıkıyor. Bu farkındalıkla birlikte, daha ölçülü ve bilinçli adımlar atan Başak burcu, zamanla bolluk ve şansı hayatına daha doğal şekilde çekebilir.

YAY

Yeni Ay, Yay burcu için geçmiş deneyimler ve aile kökleri üzerinden önemli bir farkındalık süreci getiriyor. Bu dönemde alınan dersler daha net anlaşılırken, hangi değerlerin korunacağı ve hangi alışkanlıkların bırakılacağı belirginleşir. Yay burçları, geçmişten aldıkları güçle geleceğe daha sağlam adımlar atarak bolluk ve fırsatları hayatına çekebilir.

YENİ AY VE EVRESİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Yeni Ay hangi burçta gerçekleşiyor?
19 Mart'ta meydana gelen Yeni Ay, Balık burcunun son derecelerinde gerçekleşiyor.

Yeni Ay etkisi ne kadar devam eder?
Yeni Ay ile başlayan astrolojik döngü yaklaşık 29,5 gün sürer. Bu süre boyunca alınan kararlar, duygusal süreçler ve gelişmeler etkisini kademeli olarak gösterir.

Yeni Ay'dan sonra hangi evre başlar?
Yeni Ay'ın ardından Büyüyen Hilal evresi başlar. Bu aşamada Ay her gün biraz daha görünür hale gelir ve ilk dördün evresine kadar aydınlık kısmı artmaya devam eder.

Merkür retrosu sırasında yeni karar alınmalı mı?
Merkür retrosu devam ederken hızlı ve büyük kararlar almak yerine mevcut planları gözden geçirmek, detayları yeniden değerlendirmek ve daha temkinli ilerlemek daha sağlıklı sonuçlar sağlar.

Mobil uygulamalarımızı indirin