Balık burcunda Yeni Ay: 4 burç için şans ve dönüşüm başlıyor
19 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, duygusal dönüşüm ve yeni başlangıçları öne çıkarıyor. Özellikle Koç, Balık, Başak ve Yay burçları bu süreçte dikkat çekici değişim ve fırsatlarla karşılaşacak.
Balık burcunun 28 derecesinde meydana gelen 19 Mart Yeni Ay, yaklaşık 29,5 günlük yeni bir döngüyü başlatıyor. Bu süreçte duygular, geçmiş deneyimler ve hayat yönü yeniden şekilleniyor. Ancak Merkür retrosunun etkisi nedeniyle alınacak kararlarda temkinli olunması gerekiyor.
YENİ AY BALIK BURCUNDA NE ANLAMA GELİYOR?
19 Mart'ta gerçekleşen Yeni Ay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek karanlık yüzünün Dünya'ya dönük olduğu evreyi ifade eder. Bu dönem, yeni başlangıçların simgesi olarak kabul edilir. Yout Tango tarafından yapılan astrolojik yorumlara göre bu dönem, özellikle geçmişten taşınan yüklerin fark edilmesi, iç dünyada temizlik yapılması ve yeni bir yol haritası oluşturulması bakımından belirleyici olacak.
Yeni Ay etkisiyle birlikte birçok kişi hayatında neyi sürdürmek, neyi geride bırakmak ve hangi alanda yeni bir sayfa açmak istediğini daha net görebilir. Ancak bu farkındalığın hemen hızlı kararlara dönüşmesi beklenmemeli. Çünkü aynı dönemde devam eden Merkür retrosu, acele atılan adımlarda karışıklık ve yanlış değerlendirme riskini artırabiliyor.
YENİ AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?
NASA Science makalesine göre; Yeni Ay, Ay'ın gökyüzünde görünmediği evredir. Bu aşamada Ay'ın aydınlık yüzü Güneş'e, karanlık yüzü ise Dünya'ya dönüktür. Ay, Güneş ile aynı doğrultuda yer aldığı için onunla birlikte doğar ve batar. Aydınlık kısmı Dünya'dan uzak olduğu gibi gündüz saatlerinde gökyüzünde bulunur. Ancak Ay'ın yörüngesi eğimli olduğundan çoğu zaman Dünya ile Güneş'in tam ortasından geçmez; yalnızca Dünya'dan bakıldığında Güneş'e çok yakın bir konumda hareket eder.
AY'IN EVRELERİ NASIL İLERLİYOR?
Ay'ın evrelerinde süreç Yeni Ay ile başlar. Bu aşamada Ay'ın karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür. Ardından ince bir hilal görünmeye başlar ve Ay'ın aydınlık kısmı her gün biraz daha artar.