Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Sürüngen, kendisini besleyen Brewer'ın tuttuğu metal kolu yakalarken, Brewer da timsahın yerde oturduğu anlar sırasında şaşkına dönmüş şekilde gülüyor. The Reptile Zoo, videoya eşlik eden mesajda "Yani bunu beklemiyorduk" diye yazdı.