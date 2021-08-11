23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan yerel bir sürüngen hayvanat bahçesinde yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2021 16:53
  • 1
  • 70
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Kaliforniya'da yerel bir sürüngen hayvanat bahçesi, timsahlarından birinin kameralar kayıttayken kafesinden kaçarak TikTok yıldızı olması üzerine büyük bir hayran kitlesi kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 70
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Fountain Valley'deki The Reptile Zoo'nun sosyal medya sayfaları, bu ay Darth adlı bir timsahın beslenme sırasında kafesinden atladığı anların kaydedilmesinin ardından viral oldu.

  • 3
  • 70
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Videoda, aile işletmesinin sahiplerinden Julie Brewer'ın yiyecek için yaygara koparan bir dizi sürüngeni beslemek amacıyla ileri doğru uzandığı görülüyor. Timsahlardan biriyse aniden aşırı hevesli hale gelip, beslenme saatinde en ön sırada olmak için kafesinden tamamen dışarı atlıyor.

  • 4
  • 70
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Sürüngen, kendisini besleyen Brewer'ın tuttuğu metal kolu yakalarken, Brewer da timsahın yerde oturduğu anlar sırasında şaşkına dönmüş şekilde gülüyor. The Reptile Zoo, videoya eşlik eden mesajda "Yani bunu beklemiyorduk" diye yazdı.

  • 5
  • 70
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı

Video o günden bu yana platformda 80 milyondan fazla görüntüleme topladı ve yorumlar bölümü epey hareketlendi.