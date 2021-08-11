Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Son dakika haberine göre: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan yerel bir sürüngen hayvanat bahçesinde yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 11.08.2021 16:53
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı
Yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyayı salladı! O anlar böyle kameralara yansıdı