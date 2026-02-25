Yemeğinize fazladan eklemeyin: Depresyon riskini artırabilir!

CANLI YAYIN
Bilimsel bir çalışma, yemeklere sık sık ekstra tuz ekleyen kişilerde depresif belirtiler ve majör depresif bozukluk riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, yüksek sodyum tüketiminin yalnızca kalp sağlığını değil, ruh sağlığını da etkileyebileceğini gösteriyor.

Yemek sırasında tuzluk kullanma alışkanlığı sanılandan daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Nutritional Neuroscience dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, sofrada yemeğe düzenli olarak ekstra tuz ekleyen bireylerde depresyon belirtileri daha sık görülüyor. Çalışma, sodyum tüketiminin ruh hali üzerinde biyolojik etkiler oluşturabileceğine işaret ediyor.

15 Binden Fazla Kişinin Verisi İncelendi

Araştırma kapsamında 2007-2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen geniş ölçekli sağlık verileri analiz edildi. On beş binden fazla yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve psikolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı. Katılımcılara yemek sırasında tuz kullanım sıklıkları soruldu, depresif belirtiler standart bir ruh sağlığı tarama aracı ile ölçüldü.

Analiz sonuçları, sofrada sık tuz ekleyen bireylerde depresif belirtilerin daha yüksek olduğunu gösterdi. Yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve kronik hastalıklar gibi değişkenler hesaba katıldığında bile bu ilişki varlığını korudu.

Genetik Analizler Bulguları Destekledi

Araştırmacılar yalnızca anket verileriyle sınırlı kalmadı. Genetik yatkınlıkları incelemek amacıyla İngiltere Biyobankası verileri değerlendirildi. Yüksek tuz tüketimine eğilimli genetik işaretleyicilere sahip bireylerde depresyon riskinin arttığı tespit edildi.

Elde edilen sonuçlara göre, yüksek tuz tüketimine genetik yatkınlık depresif semptom riskinde yüzde 11 artışla, majör depresif bozukluk riskinde ise yüzde 28 artışla ilişkilendirildi. Bu veriler, sodyum ile ruh sağlığı arasında olası bir biyolojik bağ bulunduğunu güçlendirdi.

Yüksek Sodyum Alımı Stres Seviyesini Etkiliyor

Uzmanlara göre yüksek sodyum alımı, vücudun stres yanıt sistemini etkileyebilir. Özellikle stres hormonlarının salgılanmasını düzenleyen mekanizmanın bozulması, duygu durum üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bunun yanında aşırı tuz tüketiminin iltihaplanma ve oksidatif stres yoluyla beyin hücrelerine zarar verebileceği değerlendiriliyor. Duygusal düzenlemede rol oynayan beyin bölgelerindeki bu değişimlerin, depresif belirtilerin ortaya çıkmasında etkili olabileceği belirtiliyor.

Not: Araştırmada tuz tüketimi katılımcı beyanına dayandı ve günlük kesin sodyum miktarı ölçülmedi. Anket verileri ise yalnızca ABD'de yaşayan yetişkinleri kapsadı.

