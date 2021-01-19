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Haberler Galeri Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Yaz aylarında bolca tükettiğimiz karpuzun mini hali görenleri şoke etti. Antalya'da yetiştirilen minyatür karpuzun ağırlığı sadece 5 gram, tadı ise salatalığı andırıyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 08:51
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Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

GÖRÜNÜŞ KARPUZ, TAT SALATALIK

Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun, iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor.

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Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiği belirtildi.

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Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Tanesi 5 ila 10 gram ağırlığında değişen baby karpuz, 20 liraya alıcı buluyor.

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Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!