Yazın vazgeçilmez meyvesinin bu hali görenleri şoke etti! Ağırlığı 5 gram tadı ise salatalığı andırıyor!

Yaz aylarında bolca tükettiğimiz karpuzun mini hali görenleri şoke etti. Antalya'da yetiştirilen minyatür karpuzun ağırlığı sadece 5 gram, tadı ise salatalığı andırıyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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