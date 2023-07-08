Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklık ve nem artışı, terleme sorununu da beraberinde getiriyor. Pek çok insan, terleme problemini çözmek için araştırmalara başladı. Bu yaz da aynı dertten muzdarip olan birçok kişi, terlemeyi önlemek için farklı yöntemler deniyor. İşte, sıcak ve nemli havalarda terlemeyi önlemek için konuşulan 3 etkili yöntem...