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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklık ve nem artışı, terleme sorununu da beraberinde getiriyor. Pek çok insan, terleme problemini çözmek için araştırmalara başladı. Bu yaz da aynı dertten muzdarip olan birçok kişi, terlemeyi önlemek için farklı yöntemler deniyor. İşte, sıcak ve nemli havalarda terlemeyi önlemek için konuşulan 3 etkili yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:58
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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, vatandaşlar terlemeyi önlemek için çeşitli yöntemler araştırmaya başladı. Terlemeyi engellemek ve temiz bir kokuyla gün boyu rahat hissetmek isteyenler için öne çıkan 3 doğal yöntem bulunuyor. İster tatilde olun, ister iş yerinde veya sosyal çevrenizde bulunun, bu yöntemlerle terleme sorununu doğal yollarla çözebilirsiniz. İşte, yazın 7/24 terleme sorunundan kurtulmak için yapmanız gerekenler...

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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Limon Suyu ile Koltuk Altı Temizliği: Limon suyu doğal bir antiseptik özelliğe sahiptir ve ter kokusunu önlemeye yardımcı olur.

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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Koltuk altı bölgesini temizledikten sonra bir dilim limonu bu bölgeye sürün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın.

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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Limon suyu, ter kokusunu giderir ve koltuk altınızın daha uzun süre kuru kalmasını sağlar.

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Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...

Doğal Terlemeyi Azaltan İçecekler: Terlemeyi azaltmak için içecek seçimine dikkat etmek önemlidir. Nane, yeşil çay ve papatya çayı gibi bitki çayları terlemeyi doğal olarak azaltır.