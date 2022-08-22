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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni ardından Karadüş ailesinin evine misafir oldu. Ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, Başkan Erdoğan'a yazdığı şiiri okurken Karadüş ailesi o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:14
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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yapımı sona eren kentsel dönüşüm projesindeki evleri hak sahiplerine gerçekleştirilen törenle teslim etti. Cuma günü düzenlenen tören ardından Başkan Erdoğan, bölgede yaşayan Karadüş ailesinin evine konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

"NE MİNİĞİ 1.85 BOYUNDAYIM"

Karadüş ailesinin 15 yaşındaki kızları Ecemsu, yazdığı şiiri Erdoğan'a okudu. Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi Ecemsu, yazdığı şiiri Başkan Erdoğan'a verdi. Erdoğan, kendisi için yazılan şiirdeki "sen çok miniciksin" ifadesine şaşırdı ve "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.

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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

"ŞİİRİ DUYUNCA AĞLADI"

Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca şiir yazdığını belirten Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.

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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

Anne Selma Karadüş ise "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar.

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Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

"KIZIMA ÇOK DEĞER VERDİ VE İLGİLENDİ"

Dün 'ne yazsam' dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda şiirini tamamladı, boyadı ve el izini çıkardı. Şiirini Cumhurbaşkanına teslim etti, yan yana oldular. O ortamda evden bahsedilmedi, hep Ecemsu'dan bahsedildi. Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi.