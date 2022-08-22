22 Ağustos 2022, Pazartesi
Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni ardından Karadüş ailesinin evine misafir oldu. Ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, Başkan Erdoğan'a yazdığı şiiri okurken Karadüş ailesi o anları anlattı.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:14
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