Yazdığı şiirle Başkan Erdoğan’ı duygulandıran Ecemsu’nun ailesi o anları anlattı! Seneler önce çekilen fotoğrafın anısı…

"ŞİİRİ DUYUNCA AĞLADI"

Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca şiir yazdığını belirten Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.