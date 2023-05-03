Yaza sayılı günler kala incecik olun! Deri altı yağlarınıza Ender Saraç diyet listesini verdi! Tek bir yöntemle 5 günde 1 beden küçülün!

Diyetin temelin asla aç kalmak ve vücudun enerji için ihtiyaç duyduğu besinlerden uzak durmak bulunmuyor. 5 günde 1 beden incelten diyet programının temelinde hangi besinleri ne kadar miktarda ve sıklıkta tüketeceğiniz yer alıyor.

5 günde 1 beden incelten diyet listesinin uygulanması sonucu 1 beden kadar inceldiğinizi göreceksiniz. Diyete devam edilmesi durumunda ileriki süreçlerde incelmenin azalarak da olsa devam eder.