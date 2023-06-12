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Haberler Galeri Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

Yedikçe damağınıza yapışacak lezzet Antalya piyazı yaz sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelecek. Yerli ve yabancı herkesin damak tadına uyan bu piyaz tarifinin yüz yıllık püf noktaları sizi usta bir aşçıdan farksız yapacak. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:40
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Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya’nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

Yaz sıcaklarının gelişiyle birlikte hemencecik yapılacak ve yedikçe damaklarınızı çatlatacak lezzet Antalya piyazı vazgeçilmeziniz olacak. Yerli ve yabancı herkesin damak tadına uyan bu piyaz tarifinin yüz yıllık püf noktaları sizi usta bir aşçıdan farksız yapacak. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...

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Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya’nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

ANTALYA USULÜ PİYAZ TARİFİ MALZEMELER

500 gr Çandır fasulyesi

SOS MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

5 diş ezilmiş sarımsak

1 kahve fincanı tahin

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet limon suyu

1 kahve fincanı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay bardağı su

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Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya’nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

ÜST MALZEMELER

4 adet haşlanmış yumurta

3 adet domates

6 adet yeşil sivri biber

4 adet taze soğan

Yarım demet maydanoz

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

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Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya’nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

PİYAZ İÇİN FASULYE HAŞLAMA

Fasulyeyi bir gün önceden tuzlu suda bekletin. Geceden bekletilen suyu dökün, birkaç kez suyu değiştirin. Üste çıkan köpükleri alın. Fasulyeler çatlayıp iyice pişinceye, haşlama suyu çekilir gibi oluncaya kadar haşlayın ve soğumaya bırakın. Süzülerek tabağa alın.

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Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya’nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!

TARATOR HAZIRLAMA

Antalya usulü piyaz için tarator sosunu hazırlarken tahin, limon suyu, kaya tuzu, sarımsak ve sirke (isteğe bağlı 2-3 yemek kaşığı haşlanmış fasulye) kullanın. Büyük çaplı üretimde oran olarak, 1 kg tahine 250 ml. sirke, 250 ml. taze sıkılmış limon suyu, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 baş sarımsak kullanın.