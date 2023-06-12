12 Haziran 2023, Pazartesi
Yaz sofralarınızın parçası haline gelecek piyaz tarifi... Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak!
Yedikçe damağınıza yapışacak lezzet Antalya piyazı yaz sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelecek. Yerli ve yabancı herkesin damak tadına uyan bu piyaz tarifinin yüz yıllık püf noktaları sizi usta bir aşçıdan farksız yapacak. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:40
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6