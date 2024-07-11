Yaz enfeksiyonu salgın gibi! Mide bulantısı, kusma, ishal... Norovirüs semptomları neler? Canlı yayında kür tarifini verdi: Bu yiyeceklerden uzak durun

YEME İÇMEYE DİKKAT!

Viral enfeksiyonlar daha hafif seyrediyor. Yalnız klinik tablolar oldukça gürültülü oluyor. Çünkü insanlar korkuyor. İnanılmaz bir karın ağrısı, kusma, tuvaletten çıkamıyorlar. Özellikle yaş grubu küçük olanlarda çocuklarda bebeklerde 60 yaş üzerinde ve bağışıklığı düşük olanlarda da ciddi hayati sağlık problemlerine neden olabiliyor. O nedenle ülkece yaz aylarında ne yediğimize ne içtiğimize ve hijyenimize gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor.