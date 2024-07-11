Yaz enfeksiyonu salgın gibi! Mide bulantısı, kusma, ishal... Norovirüs semptomları neler? Canlı yayında kür tarifini verdi: Bu yiyeceklerden uzak durun
Mide gribi olarak bilinen yaz hastalığında artış görülüyor. Peki belirtiler neler? Nasıl önlem alınmalı? Hangi yiyeceklerden uzak durulmalı? Uzman Dr. Ayça Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kaya, bu hastalıkla karşılaşanlara iyi gelecek kür tarifi verdi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.07.2024
10:33
Güncelleme: 11.07.2024
10:35
Yaz enfeksiyonu mideye vuruyor. Sıcaklarla birlikte mide gribi olarak bilinen yaz hastalığında büyük artış görülüyor.
Uzman Dr. Ayça Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kaya, bu hastalıkla karşılaşanlara iyi gelecek kür tarifi verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
VAKALAR ARTTI
Yaz aylarında özellikle ishal vakaları artmış durumda.
Mide bulantısı, kusma, ishal herkes acaba bana ne oluyor diyor. İşte burada nasıl önlemler alacağız? Biraz dikkat etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum.
SEMPTOMLAR NELER?
Bu ishaller yaz aylarında gördüğümüz mide bulantısı, kusma olayları aslında iki büyük gruba ayrılıyor diyebiliriz. Bir grubu viral bir grup ise bakteriyel enfeksiyonlar.
Bakteriyel olanlar biraz daha ağır seyrediyor. Kanlı ishal, sümüksü maddeler olabiliyor büyük abdestte, kusma ile birlikte şiddetli kusma, ateş yüksekliği olabiliyor.
YEME İÇMEYE DİKKAT!
Viral enfeksiyonlar daha hafif seyrediyor. Yalnız klinik tablolar oldukça gürültülü oluyor. Çünkü insanlar korkuyor. İnanılmaz bir karın ağrısı, kusma, tuvaletten çıkamıyorlar. Özellikle yaş grubu küçük olanlarda çocuklarda bebeklerde 60 yaş üzerinde ve bağışıklığı düşük olanlarda da ciddi hayati sağlık problemlerine neden olabiliyor. O nedenle ülkece yaz aylarında ne yediğimize ne içtiğimize ve hijyenimize gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor.