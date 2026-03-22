Uyku öncesi alışkanlıklar: Stresi azaltıyor, beyin kaslarını geliştiriyor

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 20:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yatmadan önce kitap okumak, televizyon izlemeye kıyasla beyin bağlantılarını güçlendiriyor, stresi azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor. Bilimsel çalışmalar, gece rutinlerinin uzun vadede beyin yapısını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

Bilimsel veriler, günün son saatlerinde yapılan tercihin sadece bir alışkanlık olmadığını gösteriyor. Yatmadan önce kitap okuyan bireylerin beyin aktiviteleri, ekran karşısında vakit geçirenlere göre daha aktif ve kalıcı değişimler içeriyor. Bu fark, hem bilişsel performans hem de uyku düzeni üzerinde doğrudan etkili oluyor.

GECE RUTİNİ BEYİN YAPISINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR Araştırmalar, yatmadan önce yapılan aktivitenin beynin işleyişini şekillendirdiğini ortaya koydu. Kitap okuma, beynin aktif şekilde çalışmasını sağlarken; televizyon izleme pasif bir algı süreci oluşturuyor. Bu durum zamanla kalıcı nörolojik farklara yol açıyor. Okuma sırasında beyin; dil çözümleme, hayal kurma, hafıza kullanımı ve duygusal empati gibi birçok süreci aynı anda yürütüyor. Ekran karşısında ise içerik hazır sunulduğu için beyin daha az çaba harcıyor.

OKUMA BEYİNDE KALICI BAĞLANTILAR OLUŞTURUYOR Emory Üniversitesi'nde yapılan nörobilim çalışması, düzenli okumanın beyinde ölçülebilir değişimler oluşturduğunu ortaya koydu. Çalışmada, roman okuyan bireylerin: Dil algısıyla ilgili bölgelerinde bağlantı artışı görüldü

Duyusal ve motor alanlarda aktivite güçlendi

Okuma bittikten sonra bile etkilerin devam ettiği tespit edildi Araştırmada bu durum "gölge aktivitesi" olarak tanımlandı. Beyin, kitap kapandıktan sonra bile hikayeyi işlemeye devam ediyor.

EKRAN KULLANIMI BİLİŞSEL PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR Bilimsel analizler, özellikle televizyon ve ekran kullanımının bazı bilişsel beceriler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu gösteriyor. Human Brain Mapping'de yayımlanan çalışmaya göre, yoğun ekran kullanımı dil becerilerinde düşüşle ilişkilendirildi. Beyin hacminde bazı bölgelerde azalma görülebiliyor, bilişsel kontrol ve dikkat süreçleri zayıflayabiliyor. Buna karşılık kitap okuma alışkanlığı, bu alanlarda gelişimle bağlantılı bulunuyor.