Yatağında uyurken 140 bin TL ceza yedi! Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Kayseri'de yatağında uyuduğu sırada aracıyla trafikte "makas attığı" gerekçesiyle 140 bin TL idari para cezası kesilen avukat Emin Burak Kekeç, güvenlik kamerası kayıtlarıyla cezanın haksız olduğunu kanıtladı. Mahkeme tarafından iptal edilen cezanın ardından Kekeç, "Haksız cezalara karşı haklarınızı aramaktan asla vazgeçmeyin" dedi.

Kayseri Barosu'na kayıtlı avukat Emin Burak Kekeç'in cep telefonuna 20 Şubat'ta sabah evinden çıktığı sırada bildirim geldi. Bildirime bakan Kekeç, saat 08.00'de kendisine aracıyla makas attığı gerekçesiyle 140 bin TL idari para cezası uygulandığını gördü.

Kekeç, o sırada evinde uyuduğunu belirterek Kayseri Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Aracının binanın önünde park halinde olduğu anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunan Kekeç'in cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.

GÜVENLİK KAMERASI DELİL OLDU Saat 09.00'da aracına bindiğinde e-Devlet üzerinden, "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" maddesi kapsamında makas attığı gerekçesiyle ceza bildirimi aldığını belirten Kekeç, "Bununla alakalı olarak da o saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Nihayetinde Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat ettikten sonra bir inceleme başlatıldı" dedi.

Hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini ifade eden Kekeç, "Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum" diye konuştu.