ANA SAYFA
Yassıada 5 yıl içerisinde işte böyle dönüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yapılış hikayesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,anlattı. Yassıada'nın 5 yıllık bir çalışmanın ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmesinin mimarlarından olan Karaaslan, "Karanlıktan Aydınlığa ulaşan bir dönemin dönüşüm hikâyesidir" dedi.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 07:42
- 1
- 43
- 2
- 43
- 3
- 43
- 4
- 43
- 5
- 43