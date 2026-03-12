Feci yangının ardındaki gerçek: Yaşlı çiftin katili torunlarıymış
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında Nazire ve Asım Kasap yaşamını yitirmişti. Soruşturma ilerledikçe ortaya çıkan gerçek ise herkesi derinden sarstı. Yangının, çiftin torunu Busenaz K. ve eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. İşte kan donduran detaylar...
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan bir yangın, geride büyük bir acı ve yürek burkan bir hikaye bıraktı. Turgut Mahallesi'nde yaşayan Nazire ve Asım Kasap çifti, yıllarını geçirdikleri evlerinde çıkan alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti.
BÜYÜK BİR ŞOK VE ÜZÜNTÜ
İlk anlarda talihsiz bir yangın olarak görülen olayın ardından yürütülen soruşturma ise herkesi derinden sarsan bir gerçeği ortaya çıkardı. Kasap çiftinin yaşamını yitirdiği yangının ardındaki detaylar, mahallede ve yakınlarında büyük bir şok ve üzüntüye neden oldu.
Yangın dehşeti geçen 5 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri gören komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederken, içeride mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı.
ÇİFT YAPILAN OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasap yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
HAVALİMANINDA GÖZALTI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.