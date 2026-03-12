Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan bir yangın, geride büyük bir acı ve yürek burkan bir hikaye bıraktı. Turgut Mahallesi'nde yaşayan Nazire ve Asım Kasap çifti, yıllarını geçirdikleri evlerinde çıkan alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti.

BÜYÜK BİR ŞOK VE ÜZÜNTÜ

İlk anlarda talihsiz bir yangın olarak görülen olayın ardından yürütülen soruşturma ise herkesi derinden sarsan bir gerçeği ortaya çıkardı. Kasap çiftinin yaşamını yitirdiği yangının ardındaki detaylar, mahallede ve yakınlarında büyük bir şok ve üzüntüye neden oldu.