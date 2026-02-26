Yasak aşk, hamilelik ve korkunç infaz: 17 yıllık Ebru Koyuncu cinayeti miras paylaşımıyla ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir ailenin hayatını kaybeden babalarının ardından başlattığı miras işlemleri, 17 yıldır gizli kalan karanlık bir tabloyu ortaya çıkardı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009 yılından bu yana haber alınamayan Ebru Koyuncu'nun dosyasını yeniden açtı. Yapılan derinlemesine incelemeler, basit bir kayıp vakasının ötesinde planlı ve vahşi bir cinayeti işaret etti.

Soruşturma derinleştikçe kan donduran detaylar bir bir gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Ebru Koyuncu, o dönem ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olan Ufuk Köse'nin yanında çalışıyordu. İkili arasında yaşanan yasak ilişki sonucunda genç kadının hamile kaldığı öne sürüldü. Bu durumun aile içinde yarattığı gerginliğin ardından çıkan tartışmada, şüpheli Ufuk Köse'nin baldızı Ebru Koyuncu'yu iple boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Cinayet şüphesinin somutlaşmasıyla birlikte jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirlenen bir bahçede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan titiz kazıda, maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan kalıntılar, kesin teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili olarak abla Fatma Köse ve eski enişte Ufuk Köse gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Köse, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna sadece "Söyleyecek sözüm yok" yanıtını verdi. Ancak Fatma Köse'nin ifadesinde, cinayeti dini nikahlı eşi Ufuk Köse'nin işlediğini itiraf ettiği ve olayı detaylarıyla anlattığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında sadece abla ve enişte değil, Ebru Koyuncu'nun üvey kardeşleri M.K. ve A.K. de "makul şüphe" üzerine gözaltına alındı. Savcılık, 17 yıl boyunca susan aile fertlerinin bu cinayete iştirak edip etmediğini veya yardım edip etmediğini titizlikle inceliyor. Miras paylaşımı gelene kadar saklanan bu sırrın, adaletin pençesinden kurtulamadığı Manisa'da günün en çok konuşulan olayı oldu.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Ebru Koyuncu cinayeti ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Cinayet, 2026 yılında vefat eden babalarının miras paylaşımı sırasında 2009'dan beri kayıp olan Ebru Koyuncu'nun hukuki durumunun araştırılmasıyla ortaya çıktı.

2. Cinayetin işlenme sebebi nedir? İddialara göre maktule, ablasının eşi Ufuk Köse ile yaşadığı yasak ilişki sonucu hamile kaldı ve bu durumun gizlenmesi için eniştesi tarafından iple boğularak öldürüldü.

3. Maktulenin cesedi nerede bulundu? Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler, İzmir Kemalpaşa'daki bir bahçede yapılan kazı çalışmalarında bulundu.

4. Olayla ilgili kimler gözaltında? Abla Fatma Köse, eski enişte Ufuk Köse ve maktulenin iki üvey kardeşi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

5. Abla Fatma Köse suçlamaları kabul etti mi? Abla Fatma Köse, basın önünde konuşmasa da ifadesinde cinayeti eşi Ufuk Köse'nin işlediğini iddia etti.