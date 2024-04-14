Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Kendi parasıyla öldürtmüş

İzmir'de geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay meydana geldi. Kamyonetinde, eşi Anıl Akgül'ün (42) sevgilisi Rojhat Kızılban'ın (35) tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu (45) tarafından öldürülen Mehmet Akgül'ün, 20 gün önce boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Kızılban ve Uslu'nun ardından Anıl Akgül de tutuklandı. Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül (53), "Mehmet, aldatıldığını öğrenince anlaşmalı boşanma kararı aldığını bize söyledi. Kadın, dostuyla ev tutmuş. Köpek bile almışlar. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. En ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı...