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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK'dan soruşturma

Belçika'da bulunan bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainle ilgili Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu ağının Türkiye ayağında tutuklanan 15 kişi, savcının talebine rağmen ilk duruşmada gece yarısı tahliye edildi. Aralarında uyuşturucu ağının Türkiye'deki ayağını da yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin de bulunduğu tahliyeler sonrası HSK inceleme başlattı.

Giriş: 18.07.2024 07:27 Güncelleme: 18.07.2024 07:27
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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK’dan soruşturma

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirdi. Yaşanan olay akıllara İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin gece yarısı tahliye kararını getirdi.

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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK’dan soruşturma

Haklarında 5 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkan uyuşturucu baronlarının ise firar ettiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK’dan soruşturma

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK’dan soruşturma

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK’dan soruşturma

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.