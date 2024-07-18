Yargıda 2. Zindaşti vakası! Baronların gece yarısı tahliyesine HSK'dan soruşturma

Belçika'da bulunan bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainle ilgili Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu ağının Türkiye ayağında tutuklanan 15 kişi, savcının talebine rağmen ilk duruşmada gece yarısı tahliye edildi. Aralarında uyuşturucu ağının Türkiye'deki ayağını da yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin de bulunduğu tahliyeler sonrası HSK inceleme başlattı.