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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı Sırtındaki yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Şikayetleri giderek artınca arkadaşlarından yardım isteyen adam sırtından çıkanları görünce gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 21.03.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 06:33
Sırtındaki yaranın sivilce olduğunu zanneden genç adam hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Sırtındaki ağrılar giderek artmaya başlayınca genç adam arkadaşlarından yardım istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşları genç adamın sırtındaki yarayı kontrol edince şok gerçekle karşılaştı.
İşte genç adamın sırtından çıkanlar