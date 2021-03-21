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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Sırtındaki yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Şikayetleri giderek artınca arkadaşlarından yardım isteyen adam sırtından çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 06:33
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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Sırtındaki yaranın sivilce olduğunu zanneden genç adam hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Sırtındaki ağrılar giderek artmaya başlayınca genç adam arkadaşlarından yardım istedi.

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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Arkadaşları genç adamın sırtındaki yarayı kontrol edince şok gerçekle karşılaştı.

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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

İşte genç adamın sırtından çıkanlar

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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı
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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı