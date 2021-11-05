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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor
ABD'de yapılan ve Nature Food dergisinde yayımlanan çalışmada korkunç gerçek ortaya çıktı. 5 bin 853 gıda maddesinin insan sağlığına etkilerinin yapıldığı çalışmada milyonlarca kişinin severek tükettiği yiyeceğin insanın ömründen 36 dakikayı eksilttiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:31Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 13:38