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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

ABD'de yapılan ve Nature Food dergisinde yayımlanan çalışmada korkunç gerçek ortaya çıktı. 5 bin 853 gıda maddesinin insan sağlığına etkilerinin yapıldığı çalışmada milyonlarca kişinin severek tükettiği yiyeceğin insanın ömründen 36 dakikayı eksilttiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 13:38
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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

ABD'de yapılan ve Nature Food dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ülkede tüketilen 5 bin 853 gıdayı incelerken, yemeklerin etkilerini, kazanılan veya kaybedilen sağlıklı yaşam dakikaları cinsinden ölçtü.

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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tek bir sosisli sandviç yemenin insan hayatından 36 dakikayı alabileceğini tespit etti.

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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Üniversitede çevre sağlığı bilimleri profesörü ve makalenin kıdemli yazarı Olivier Jolliet, verdiği demeçte, "Yiyeceklerin yararlı ve zararlı etkilerinin sağlık temelli bir değerlendirmesini yapmak istedik" derken, "Örneğin, bir gram işlenmiş et başına 0,45 dakika kaybedilir veya bir gram meyve başına 0,1 dakika kazanılır" diye konuştu.

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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Sosisli sandviç üzerine yaptıkları araştırma üzerine konuşan Jolliet, "Dana sosis ile yapılmış standart bir sosisli sandviçte bulunan 61 gram işlenmiş et 27 dakika sağlıklı yaşam kaybına neden oluyor" derken, "Sodyum ve trans yağlar gibi bileşenleri de göz önüne aldığımızda toplamda 36 dakika kaybediliyor" diye konuştu.

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Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Araştırmada, kuruyemiş, baklagiller, deniz ürünleri, meyveler ve nişastalı olmayan sebzeler gibi gıdaların tüketiminin ise sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulandı.