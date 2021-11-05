Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat! İnsan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Sosisli sandviç üzerine yaptıkları araştırma üzerine konuşan Jolliet, "Dana sosis ile yapılmış standart bir sosisli sandviçte bulunan 61 gram işlenmiş et 27 dakika sağlıklı yaşam kaybına neden oluyor" derken, "Sodyum ve trans yağlar gibi bileşenleri de göz önüne aldığımızda toplamda 36 dakika kaybediliyor" diye konuştu.