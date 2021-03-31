Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Yanardağ patlarken voleybol oynadılar İzlanda'da bir arkadaş grubu lav püskürten Fagradals yanardağındaki patlamaları izlemek için bölgeye gitti. Yanardağ lav püskürtürken onlar da voleybol oynadı. Kameraların kayıtta olduğu o anlar sosyal medya en çok izlenenler arasına girdi. Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 17:14
Yanardağ lav püskürttü onlar voleybol oynadı. Görüntülerin adresi İzlanda. Günlerdir hareketliliğin devam ettiği Fagradals yanardağı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Patlamaları ve lav akışını izlemek isteyen turistler bölgeye akın ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak bölgeyi ziyaret eden bir grup arkadaş yanardağın tadını ilginç bir yöntemle çıkardı. Yanardağ manzarasında voleybol oynadı. Onlar voleybol oynarken Fagradals'ta küçük patlamalar eşliğinde lav nehri oluştu.
İşte dünyadan ilginç manzaralar...
Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.
Ornitorenk iskeleti.