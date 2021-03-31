Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

İzlanda'da bir arkadaş grubu lav püskürten Fagradals yanardağındaki patlamaları izlemek için bölgeye gitti. Yanardağ lav püskürtürken onlar da voleybol oynadı. Kameraların kayıtta olduğu o anlar sosyal medya en çok izlenenler arasına girdi.