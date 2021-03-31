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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

İzlanda'da bir arkadaş grubu lav püskürten Fagradals yanardağındaki patlamaları izlemek için bölgeye gitti. Yanardağ lav püskürtürken onlar da voleybol oynadı. Kameraların kayıtta olduğu o anlar sosyal medya en çok izlenenler arasına girdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 17:14
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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

Yanardağ lav püskürttü onlar voleybol oynadı. Görüntülerin adresi İzlanda. Günlerdir hareketliliğin devam ettiği Fagradals yanardağı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Patlamaları ve lav akışını izlemek isteyen turistler bölgeye akın ediyor.

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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

Son olarak bölgeyi ziyaret eden bir grup arkadaş yanardağın tadını ilginç bir yöntemle çıkardı. Yanardağ manzarasında voleybol oynadı. Onlar voleybol oynarken Fagradals'ta küçük patlamalar eşliğinde lav nehri oluştu.

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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

O anlarda voleybol oynayan o grup da kameralara böyle yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasında yer aldı.

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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

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Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.

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Yanardağ patlarken voleybol oynadılar

Ornitorenk iskeleti.