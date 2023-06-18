18 Haziran 2023, Pazar
Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti
Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında görülen tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu. Tombul çekirge kendi türünü de yediği için 'yamyam çekirge' olarak da biliniyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 20:24
- 1
- 105
- 2
- 105
- 3
- 105
- 4
- 105
- 5
- 105