Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çekirgenin Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde daha çok görüldüğünü söyledi.Çekirgenin zararsız olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Sayıları da öyle çok artmaz. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır.