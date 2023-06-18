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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında görülen tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu. Tombul çekirge kendi türünü de yediği için 'yamyam çekirge' olarak da biliniyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 20:24
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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yeşil Pınar köyünde nadir görülen tombul çekirge kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çekirgenin zararsız olduğunu ancak tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğu için tehdit altında olduğunu belirtti.

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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin ise tombul çekirgenin biyoçeşitlilik açısından değerli bir tür olduğunu söyledi.

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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında bulunan tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çekirgenin Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde daha çok görüldüğünü söyledi.Çekirgenin zararsız olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Sayıları da öyle çok artmaz. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır.

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Yamyam çekirge o ilimizde yeniden ortaya çıktı 🦗 Kendi türünü yerken görüntülenmişti

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında görülen tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.