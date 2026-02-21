Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı
Ordu'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar yalancı bahara neden oldu. Şeftali, badem ve erik ağaçları mart ayını beklemeden çiçek açtı. Pembe-beyaz görüntüler, görenleri mest etti.
Ordu'da son günlerde etkili olan ılık ve güneşli hava dalgası, bazı meyve ağaçlarının yaklaşık bir ay erken çiçek açmasına neden oldu. Şehir merkezi ile sahil ve orta kesim ilçelerde görülen erken tomurcuklanma doğada bahar görüntüsü oluşturdu.
YALANCI BAHAR AĞAÇLARI ERKEN UYANDIRDI
Hava sıcaklıklarının kısa sürede yükselmesi bitkilerin biyolojik takvimini etkiledi. Normal şartlarda mart ayında çiçeklenmesi beklenen şeftali, badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.
Pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu görüntüler bölgede bahar manzaralarını ortaya çıkardı.
HAVALAR SOĞURSA MEYVESİ YANABİLİR
İHA'ya göre, güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirten Mehmet Aydın, durumu şu şekilde değerlendirdi:
"Zamanı değil ama şuanda çiçek açtılar. Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak"