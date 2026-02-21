Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı

Ordu'da son günlerde etkili olan ılık ve güneşli hava dalgası, bazı meyve ağaçlarının yaklaşık bir ay erken çiçek açmasına neden oldu. Şehir merkezi ile sahil ve orta kesim ilçelerde görülen erken tomurcuklanma doğada bahar görüntüsü oluşturdu.

"Zamanı değil ama şuanda çiçek açtılar. Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak"