CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ordu'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar yalancı bahara neden oldu. Şeftali, badem ve erik ağaçları mart ayını beklemeden çiçek açtı. Pembe-beyaz görüntüler, görenleri mest etti.

Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı 1

Ordu'da son günlerde etkili olan ılık ve güneşli hava dalgası, bazı meyve ağaçlarının yaklaşık bir ay erken çiçek açmasına neden oldu. Şehir merkezi ile sahil ve orta kesim ilçelerde görülen erken tomurcuklanma doğada bahar görüntüsü oluşturdu.

Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı 2

YALANCI BAHAR AĞAÇLARI ERKEN UYANDIRDI

Hava sıcaklıklarının kısa sürede yükselmesi bitkilerin biyolojik takvimini etkiledi. Normal şartlarda mart ayında çiçeklenmesi beklenen şeftali, badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı 3

Pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu görüntüler bölgede bahar manzaralarını ortaya çıkardı.

ORDU'DA YALANCI BAHAR: MEYVE AĞAÇLARI KIŞIN ÇİÇEK AÇTI
Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı 4

HAVALAR SOĞURSA MEYVESİ YANABİLİR

İHA'ya göre, güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirten Mehmet Aydın, durumu şu şekilde değerlendirdi:

Yalancı bahara aldandı, meyve ağaçları kışın ortasında çiçek açtı 5

"Zamanı değil ama şuanda çiçek açtılar. Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak"