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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti. Son yılların en kurak döneminin yaşandığı 2020'nin haziran ayında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 493 milyon metreküp ölçülen barajlardaki su miktarı bu yılın aynı ayında 707 milyon metreküpe çıktı.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 10:03
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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Geçen yıla göre barajlardaki su seviyesi yüzde 50'ye yakın arttı.

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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, Haziran 2020- Haziran 2021 dönemindeki yağışlarla 214 milyon metreküp su aldı.

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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Haziran ayı itibarıyla Edirne'deki Sultanköy Barajı neredeyse tam doluluğa ulaşırken, Süloğlu, Hamzadere ve Yeni Karpuzlu barajlarının doluluk oranları da geçen seneye göre yükseldi.

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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Bölgedeki en yüksek su tutma kapasiteli Hamzadere Barajı yüzde 78'e yakın doluluk oranıyla 150 milyon metreküp su tuttu.

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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Kadıköy ve Yenikarpuzlu barajlarındaki su seviyesinde bir miktar azalma gözleniyor.