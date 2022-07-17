Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Vatandaş heyecanla cep telefonuna sarıldı... 

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yaban hayatını araştırmak için yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez 2017 yılında tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı.