Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Vatandaş heyecanla cep telefonuna sarıldı...
Son dakika haberi... Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nın insandan uzak bir bölgesinde gezen bir vatandaş, gördükleri karşısında heyecan içinde cep telefonuna sarıldı. Daha önce de fotokapana takılmışlardı...
Giriş Tarihi: 17.07.2022
13:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
13:45
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda ilk kez 2017 yılında fotokapanla tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından çıplak gözle görüldü. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisinden uzakta olan iki kurdu fark eden vatandaş heyecanlı bir şekilde cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı.
Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yaban hayatını araştırmak için yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez 2017 yılında tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı.
Çok sayıdaki endemik bitki örtüsü ve yaban hayatıyla her geçen yıl ilginin arttığı
Spil Dağı Milli Parkı'na geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye kızıl geyikler salınarak yaban hayatının geliştirilmesine başlanmıştı.
Milli parkta daha önce
yılkı atları, tilki, ak kuyruksallayan, kuzgun, gelincik, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kurtlar fotokapana takılırken bölgede yaralı bir karaca bulunmuş yakın zamanda da bir vatandaş tarafından ayı ailesine rastlanılmıştı.