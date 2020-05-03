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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Bu WhatsApp konuşmaları Türkiye'de sosyal medyayı salladı. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilen WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 18:12
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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.

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  • 103
WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor
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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor
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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullan��cının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.

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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor