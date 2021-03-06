Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp'tan öğretmenine mesaj attı! Minik öğrenci sosyal medyayı salladı WhatsApp'tan öğretmenine mesaj attı! Minik öğrenci sosyal medyayı salladı Son dönemde kullanıcı sözleşmesiyle tartışılan popüler mesajlaşma programı WhatsApp'ta gün içerisinde bir çok kişi konuşma gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınında 1 Mart'ta Türkiye'de yeni bir dönem başlarken bazı öğrenciler yüz yüze eğitime geçti bazı öğrenciler ise hala uzaktan eğitime devam ediyor. Bir öğrencinin öğretmenine attığı mesaj ise sosyal medyayı salladı. Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 10:05
Son zamanlarda kullanıcı sözleşmesi nedeniyle tartışmalara neden olan WhatsApp, bir mesajlaşma uygulamasıdır. Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp'ta gün içinde bir çok kişi komik diyaloglara imza atıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada dolaşan komik WhatsApp konuşmaları görenleri güldürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Türkiye koronavirüs salgınında 1 Mart'ta yeni bir döneme girdi. Salgın nedeniyle bazı öğrenciler eğitimlerine yüz yüze devam ederken bazıları uzaktan eğitim görüyor. Bir öğrencinin öğretmene attığı mesaj ise sosyal medyayı salladı. Öğrencinin izin alma mazereti paylaşım rekoru kırdı.
İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DİYALOGLAR