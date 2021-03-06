WhatsApp'tan öğretmenine mesaj attı! Minik öğrenci sosyal medyayı salladı

Son dönemde kullanıcı sözleşmesiyle tartışılan popüler mesajlaşma programı WhatsApp'ta gün içerisinde bir çok kişi konuşma gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınında 1 Mart'ta Türkiye'de yeni bir dönem başlarken bazı öğrenciler yüz yüze eğitime geçti bazı öğrenciler ise hala uzaktan eğitime devam ediyor. Bir öğrencinin öğretmenine attığı mesaj ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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