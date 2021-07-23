WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma

Çok popüler olan mesajlaşma programı WhatsApp'ta yapılan konuşmalarda zaman zaman küçük kazalar yaşanıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı uygulamada bazı sohbetler sosyal medyayı salladı. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç aldığı cevap karşısında şoke olurken verdiği cevap görenleri güldürdü.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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