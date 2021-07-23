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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma

Çok popüler olan mesajlaşma programı WhatsApp'ta yapılan konuşmalarda zaman zaman küçük kazalar yaşanıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı uygulamada bazı sohbetler sosyal medyayı salladı. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç aldığı cevap karşısında şoke olurken verdiği cevap görenleri güldürdü.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:47
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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma

Milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta gün içinde birçok komik diyaloglara da imza atılıyor. Bazıları sosyal medyayı sallamayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları herkesi güldürüyor.

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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı. İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

İŞTE O DİYALOGLAR

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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma
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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj gönderdi babası cevap verdi! Sosyal medyayı sallayan mesajlaşma