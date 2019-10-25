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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor
Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan konuşmalar gündeme oturdu. WhatsApp grupları ve özel konuşmalardan ortaya çıkan diyaloglar sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. İşte komik WhatsApp mesajları.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 20:47
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