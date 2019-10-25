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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan konuşmalar gündeme oturdu. WhatsApp grupları ve özel konuşmalardan ortaya çıkan diyaloglar sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. İşte komik WhatsApp mesajları.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 20:47
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor

Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye onları konuşuyor