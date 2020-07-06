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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün içerisinde milyonlarca komik sohbetlere ortam sağlıyor. WhatsApp'tan gelen ilginç mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilien WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 01:20
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...