WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu gencin mesajını konuştu...

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün içerisinde milyonlarca komik sohbetlere ortam sağlıyor. WhatsApp'tan gelen ilginç mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilien WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.