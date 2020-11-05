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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Vücuttaki zehri yok eden besin koronavirüse de iyi geliyor mu? İşte zehri silen o besin... Vücuttaki zehri yok eden besin koronavirüse de iyi geliyor mu? İşte zehri silen o besin...
Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alırken, öldürücü zehre karşı ilaç ya da aşı henüz bulunamadı. Besinlerden medet uman insanık, vücuttaki zehri yok eden besinleri araştırıyor. Peki vücuttaki zehri yok eden besinler koronavirüse karşı da iyi mi?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 18:51
Dünya genelinde 50 milyona yakın kişi koronavirüse yakalanırken, salgından kurtulmanın yolları aranıyor. Koronavirüse karşı ilaç ya da bir aşı henüz bulunamadı. Vatandaşlar, koronavirüse karşı güçlü besinleri araştırmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ZEHRİ YOK EDEN BESİNLER BAŞARI SAĞLIYOR MU? Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Tahina aynı zamanda insan vücudundaki zehri de yok ediyor. Peki tahinin koronavirüse etkisi var mı*
Uzman isimler tahin gibi bağışıklığı güçlendiren, zehri yok eden ve hücre yapısını koruyan besinlerin salgınlara karşı insan vücudunu koruduğunu belirtti.
Mevsimsel hastalıklar kapımızı çaldığı şu günlerde sizlere bolca tüketilmesi gereken bir besin olarak tahinden bahsedeceğiz. Tahinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte vitamin deposu olan tahinin bilinmeyen faydaları...
Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.