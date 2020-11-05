Vücuttaki zehri yok eden besin koronavirüse de iyi geliyor mu? İşte zehri silen o besin...

Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alırken, öldürücü zehre karşı ilaç ya da aşı henüz bulunamadı. Besinlerden medet uman insanık, vücuttaki zehri yok eden besinleri araştırıyor. Peki vücuttaki zehri yok eden besinler koronavirüse karşı da iyi mi?

Giriş Tarihi: 05.11.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 18:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL