Vitrinde altın, masada pos cihazı: Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 10:54 ahaber.com.tr

Adana'da kuyumcu süsü verilmiş iş yerlerinde pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine düğmeye basıldı. KOM ekiplerinin nefes kesen operasyonunda milyonluk çek ve senetlerin yanı sıra çok sayıda silah ele geçirilirken, parayı "altın" değil "faiz" üzerinden döndüren 9 şüpheli yakalandı.

Adana'da bazı iş yerlerinin kuyumcu süsü verilerek vitrinlerinde altın bulundurulduğu ancak arka planda organize bir şekilde tefecilik yapıldığı iddiası üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

POS CİHAZI ÜZERİNDEN TEFECİLİK Polis ekipleri, kuyumcu dükkanı gibi işletilen ancak asıl faaliyet alanı pos cihazı üzerinden yüksek faizli borçlandırma olan şebekeyi deşifre etti. Yapılan aramalarda kuyumculuk faaliyetiyle alakası olmayan çok sayıda dijital ve yazılı materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşları "altın satışı" adı altında pos cihazlarından çekim yaparak faiz batağına sürüklediği belirlendi.

MİLYONLUK ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ Operasyonun bilançosu, tefecilik çarkının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 44 bin 680 TL nakit para, toplam değeri 1 milyon 500 bin TL olan 12 adet çek ve senet, 8 adet pos cihazı, 25 adet kredi kartı, 900 adet alışveriş slipi ile kayıtların tutulduğu 5 adet not defteri ele geçirildi.

CEPHANELİK GİBİ KUYUMCU Tefecilik faaliyetlerinin yanı sıra suç örgütünün silahlı gücü de operasyonla kırıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş bulundu. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "Tefecilik" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.