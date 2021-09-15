Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

FOLİK ASİT KAYNAKLARI:

Karaciğer ve koyu yeşil yapraklı sebzeler temek kaynakları. Ayrıca enginar, brokoli, pancar, bamya, maya ve kuru baklagiller da folik asitin doğal kaynakları arasında yer alıyor.

EMİLİMİNİ ARTIRMAK İÇİN:

Folik asit yüksek ısıya duyarlıdır. Bu nedenle bu vitaminden en verimli şekilde faydalanabilmek için özellikle sebzeleri çok yüksek ısıda ve uzun süre pişirmemek gerekiyor.