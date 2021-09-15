15 Eylül 2021, Çarşamba
Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...
Vitaminler vücudumuz için olmazsa olmaz derecede öneme sahip. Besinler yoluyla da alabildiğimiz vitaminlerin eksikliği halinde vücudumuz bize çeşitli sinyaller gönderiyor. Peki vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Hangi vitamin hangi besinde bulunur? İşte A, B12, C ve D vitamini eksiklik belirtileri...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 02:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 02:10
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