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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

Vitaminler vücudumuz için olmazsa olmaz derecede öneme sahip. Besinler yoluyla da alabildiğimiz vitaminlerin eksikliği halinde vücudumuz bize çeşitli sinyaller gönderiyor. Peki vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Hangi vitamin hangi besinde bulunur? İşte A, B12, C ve D vitamini eksiklik belirtileri...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 02:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 02:10
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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor. A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

A VİTAMİNİ KAYNAKLARI:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.Bilinenin aksine vitaminlerin eksikliği kadar fazlası da zarar! Gereğinden fazla alınırsa karaciğerde büyüme, ciltte pul pul dökülme, sinir sisteminde bozukluklar, avuç içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi, mide bulantısı gibi sonuçlar görülebiliyor.

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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

FOLİK ASİT

Eksikliğinin belirtileri:

Folik Asit azaldığında kan hücrelerinin olgunlaşma süreci bozuluyor. Aynı zamanda hamilelikte vücut için önemli yüzde 50 artış gösteriyor. Eksikliğinde; anne karnındaki bebekte "nöral tüp" adı verilen ve yapı beyin dokusundan başlayıp, boylu boyunca omuriliği de içine alarak aşağı doğru uzanan yapıda sorun olabiliyor.

Ayrıca halsizlik, aşırı huzursuzluk, gelişme geriliği, infeksiyon hastalıklarına karşı direnç düşüklüğü de görülebiliyor.

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Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte A, B12, D, folik asit vitamin eksikliği belirtileri...

FOLİK ASİT KAYNAKLARI:

Karaciğer ve koyu yeşil yapraklı sebzeler temek kaynakları. Ayrıca enginar, brokoli, pancar, bamya, maya ve kuru baklagiller da folik asitin doğal kaynakları arasında yer alıyor.

EMİLİMİNİ ARTIRMAK İÇİN:

Folik asit yüksek ısıya duyarlıdır. Bu nedenle bu vitaminden en verimli şekilde faydalanabilmek için özellikle sebzeleri çok yüksek ısıda ve uzun süre pişirmemek gerekiyor.