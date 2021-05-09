Vatikan’da "Yunus Emre" izleri! Gün yüzüne çıkmamış yeni divanı bulundu

"Bunların bir kısmı sağlam, bir kısmı ise daha az şiir var ya da eksik durumda. Bizim bulduğumuz nüsha 'Müretteb' dediğimiz sağlam şekilde duran yani eksiği olmayan nüshalardan bir tanesi. Yunus'a ait takriben 200 şiir var ve 196 varak yaklaşık 400 sayfaya yakın bir eser. İçinde Yunus'un olduğu kesin olan şiirler de var. Bazı şiirler de şu an için tartışmaya açık. Hangi şiirlerin Yunus'a ait olduğu da yıllardır süregelen bir tartışma. Dolayısıyla bu 200'e yakın şiir bugün ortaya konularak okuyucuların ve araştırmacıların takdirine sunuldu."