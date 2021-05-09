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Vatikan’da "Yunus Emre" izleri! Gün yüzüne çıkmamış yeni divanı bulundu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Himmet Büke, Vatikan'ın dijital arşivindeki el yazması eserleri tararken Yunus Emre'ye ait yeni bir divan buldu. Yaklaşık 400 sayfalık divanda Yunus Emre'nin 200'ün üzerinde şiirinin yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Himmet Büke, "Gerek dil tarihimiz gerek kültür tarihimiz açısından Anadolu'daki Türk varlığının en önemli isimlerinden birisi Yunus Emre. Bizim bu nüshaları bulmamızdan hemen birkaç hafta sonra 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı, akabinde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildi. Bizim bu nüshayı bulmamız bu açıklamalardan yaklaşık 5 ay önce oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 22:46
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