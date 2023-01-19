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Haberler Galeri Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

2020 yılında çıkan yangın sonucunda Vaniköy Camii büyük oranda tahrip olmuş; ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkâr kasrının iç mekânları da kullanılamaz hale gelmişti. Vaniköy Camii, yaşanan yangın sonrası özgün detayları dikkate alınarak Kalyon Vakfı tarafından "Şehre Vefa" misyonu ile restorasyonu üstlenildi. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Çam keresteleri Dursunbey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan getirterek özgün malzemeler ile şu ana kadar restorasyonun yüzde 90'lık kısmını tamamladık" dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:31
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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

Küllerinden yeniden doğmak için gün sayan Vaniköy Camii, yapılan titiz çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ihya edildi.

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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vanî Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Vaniköy Camii'ndeki durumu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu şöyle ifade etti:

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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

"Vaniköy Camii, İstanbul'da 11 yalı camiden biri olma özelliği ile 358 yıldır hayatta olması ile bizde çok ayrı yeri var. Bu caminin ihyasına talip olduğumuz günden beri titiz çalışma yaptık.

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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

Yangın öncesi olan durumun, özüne aykırı olduğunu fark ettik. Kemer kısımları, betonarme kolonlar vardı ve onların ahşap olması gerekiyordu.

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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

Şadırvandaki aynalar olsun bunların hepsi çalışmamızla özüne dönmüş oldu. Bizim burada şehre vefa bakış açısı ile baktığımız bir yaklaşım var."