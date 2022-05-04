04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Kendine has özellikleriyle birçok bilimsel araştırmaya konu olan Van kedilerinin tüy yapısı, yavruların saf ırk olup olmadığını da gösteriyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Kafasında siyah bir benek gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Hiçbir test yapmadan bunun orijinal Van kedisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 17:00
  • 1
  • 34
Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedilerinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan, "Kedi Villası"nda da özenle bakımları yapılan kedilerden 30'u bu yılki doğumlarını gerçekleştirdi.

  • 3
  • 34
Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Dünyaya yeni gelen ve kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan 10-17 siyah tüy bulunan kedilerin orijinal Van kedisi olduğu belirlendi.

  • 4
  • 34
Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

300 Van kedisi üzerinde yapılan araştırmada, doğduklarında kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan siyah tüy bulunan kedilerin sağır olmadıkları daha önce kanıtlanmıştı.

  • 5
  • 34
Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

"BU ÖZELLİK SADECE VAN KEDİSİNDE BULUNUYOR"

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedilerinin popülasyonun artmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.