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Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama
Kendine has özellikleriyle birçok bilimsel araştırmaya konu olan Van kedilerinin tüy yapısı, yavruların saf ırk olup olmadığını da gösteriyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Kafasında siyah bir benek gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Hiçbir test yapmadan bunun orijinal Van kedisi olduğunu biliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 04.05.2022 17:00Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 17:00