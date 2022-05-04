Van kedileri nasıl ayırt edilir? Uzman isimden flaş açıklama

Kendine has özellikleriyle birçok bilimsel araştırmaya konu olan Van kedilerinin tüy yapısı, yavruların saf ırk olup olmadığını da gösteriyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Kafasında siyah bir benek gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Hiçbir test yapmadan bunun orijinal Van kedisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL