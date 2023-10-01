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Haberler Galeri Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu

Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de 17 Haziran günü köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 100 gündür devam eden arama çalışmalarında 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı. Ancak tek bir ize rastlanmadı. Balıkesir Valisi, üzücü haberi açıkladı…

Giriş Tarihi: 01.10.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 13:06
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Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, uzun yıllar ABD'deki Dünya Bankası'nda 'Asya Direktörü' olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra da İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'e giden Berzeg, 17 Haziran'da Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
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Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.
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Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Drone ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen, Berzeg ve köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı.
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Valilik kötü haberi açıkladı! Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı. Ancak hiçbir ize ulaşamadı.