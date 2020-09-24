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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!
Adıyaman'da, koronavirüs vakaları 2 ay önceye oranla ikiye katlandı. Son bir haftalık süreçte pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, sosyal mesafe ve maske kullanımına yeterli özenin gösterilmediği kentte, hastanelere başvuranların neredeyse yarısının test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti. Dr. Çelik, bunun nedeninin uyarılara rağmen insanların düğün, taziye ve kalabalık ortamlarda bulunmasından kaynaklandığını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:10Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:12