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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

Adıyaman'da, koronavirüs vakaları 2 ay önceye oranla ikiye katlandı. Son bir haftalık süreçte pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, sosyal mesafe ve maske kullanımına yeterli özenin gösterilmediği kentte, hastanelere başvuranların neredeyse yarısının test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti. Dr. Çelik, bunun nedeninin uyarılara rağmen insanların düğün, taziye ve kalabalık ortamlarda bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:12
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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

Adıyaman'da son zamanlarda yapılan uyarı ve denetimlere rağmen düzenlenen düğünler ve taziyeler, koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. Daha önce Covid-19 testi pozitif çıkanların azınlıkta olduğu kentte, son 2 aylık süreçte ise rahatsızlanarak hastaneye başvuranların çoğunluğuna koronavirüs teşhisi konuluyor.

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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

Durumu ağır olanların hastanelere yatırıldığı Adıyaman'da, hastaların büyük bölümü ise ilaçla evde takip yöntemiyle tedavi ediliyor. Son zamanlarda yaşanan artışa rağmen, kent sakinleri ise cadde ve sokaklarda uyarılara aldırış etmeden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan yaşamlarını sürdürüyor.

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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

542 EV KARANTİNAYA ALINDI

Kentte artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından filyasyon ekipleri de yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Pozitif çıkan hastaların son süreçte temasta bulunduğunu belirttiği kişiler, filyasyon çalışması ile tespitlerinin ardından evlerinde karantinaya alınıyor.

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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu son bir haftalık süreçte koronavirüslü ve bu kişilerle temaslı olanların yaşadıkları çeşitli semtlerdeki 542 evi karantinaya aldı. Evlerinde 14 gün süreyle izole edilen bu kişiler, güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sürekli kontrol edilerek karantina hükümlerinin dışına çıkması engelleniyor.

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Vaka sayısı ikiye katlandı! O ilde 542 ev karantinaya alındı!

DR. ÇELİK: HASTA SAYISI YÜZDE 100 ARTTI

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, Adıyaman'da son 2 aylık süreçte koronavirüs vakalarında yüzde 100 artış görüldüğünü söyledi. Yapılan uyarılara rağmen tedbirlere uyulmamasının vaka sayılarındaki artışın en önemli etkeni olduğunu vurgulayan Çelik, kalabalık ortamlarda bulunmanın virüs yayılımını hızlandırdığını kaydetti.